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Совет Федерации назвал Ростов-на-Дону лидером среди городов-организаторов ЧМ
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Совет Федерации назвал Ростов-на-Дону лидером среди городов-организаторов ЧМ 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Член Совета Федерации Андрей Кутепов отозвался о донской столице, как об одном из лидеров по инфраструктуре среди городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Парламентарий отметил, что все городские объекты адаптированы под нужды инвалидов.
— Ростов — один из лидеров по сдаче объектов, инфраструктуре, он будет одним из лидеров среди городов-организаторов, хотя мероприятий такого уровня еще в Ростове не было, — цитирует слова Андрея Кутепова ТАСС.
Также Кутепов затронул тему безнадзорных животных. В донской столице не успеют построить новый приют для животных к началу ЧМ, но, по словам парламентария, это не говорит о том, что бездомных кошек и собак станут отстреливать.
В Ростове 17 июня на поле встретятся Бразилия и Швейцария, Уругвай сыграет с Саудовской Аравией 20 июня, Корея и Мексика встретятся на «Ростов Арене» 23 июня, Исландия и Хорватия сразятся 26 июня. На 2 июля запланирован поединок стадии плей-офф.
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