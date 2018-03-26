Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург

Национальная команда Франции прибыла в Санкт-Петербург. Игроки и тренерский штаб около 15:30 приехали в гостиницу в центре Северной столицы, где их встречали два десятка болельщиков — преимущественно, соотечественники.

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Франции пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург», начало матча в 18:50. «СЭ» проведет трансляцию встречи ( Егор БЫЧКОВ

Гризманн и Мбаппе популярнее всех 🇫🇷 pic.twitter.com/xNrDRRcPyt

— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 26 марта 2018 г.