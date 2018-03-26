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Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург
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Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Национальная команда Франции прибыла в Санкт-Петербург. Игроки и тренерский штаб около 15:30 приехали в гостиницу в центре Северной столицы, где их встречали два десятка болельщиков — преимущественно, соотечественники.
В автографах не отказал никто — наибольшей популярностью пользовались Антуан Гризманн, Кильян Мбаппе и Поль Погба.
Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Франции пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург», начало матча в 18:50. «СЭ» проведет трансляцию встречи (Егор БЫЧКОВ)
Гризманн и Мбаппе популярнее всех 🇫🇷 pic.twitter.com/xNrDRRcPyt
— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 26 марта 2018 г.
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