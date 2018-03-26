Лукьянюк: немножко сошёл с ума и попытался накрутить бубликов

Российский гонщик чемпионата Европы по ралли Алексей Лукьянюк прокомментировал победу на первом этапе сезона-2018 Ралли Азорских островов.

«Последняя секция — самая сложная, потому что нужно доделать дело и довести гонку до логического конца. А это сложнее порой, чем создать отрыв, иногда его удержать не так просто. Мы очень аккуратно ехали заключительную секцию, берегли тормоза, берегли колеса и машину. Я подавлял свои эмоции настолько долго и так долго ждал эту победу, что немножко сошёл с ума и под финиш спецучастка попытался накрутить бубликов. Ничего не получилось, правда, пожалуй, это были самые уродливые бублики в моей жизни. Но мои эмоции уже на самом деле зашкаливали через край, я понимал, что мы не только доехали — мы победили! И это самое главное! Я очень очень рад! Спасибо команде H-Racing за машину, всем нашим партнёрам настоящим и будущим за веру и поддержку, отдельное спасибо моему штурману, медиа за внимание и помощь, и всем болельщикам!» — сказал Лукьянюк.