Исчезнувшая звезда: «Думаю, она стала уязвимой»

Она штурмом взяла мир тенниса. Но травма спины и огромная шумиха вокруг нее оказались уже чересчур. В 22 года Анна Курникова ушла из тенниса. Сегодня она живет обычной жизнью, не пуская в нее даже друзей.

Папа Сергей был чемпионом греко-римской борьбы, мама Алла бегала 400 метров.

«Мы были молоды, и нам нравилась чистая, физически активная жизнь, так что Анна с самого начала оказалась в хорошей среде для спорта», — говорил Сергей Курников.

Свою первую теннисную ракетку Анна взяла в руки в возрасте пяти лет. Теннис для нее был способом выплеснуть избыток энергии, но скоро россиянка увлеклась им всерьез.

В десять лет Курникова подписала первый контракт и переехала в США, где начала обучение в знаменитой академии тенниса в Флориде под руководством легендарного Ника Боллетьери (Nick Bolletieri).

Скоро имя Курниковой стало известно в теннисном мире. В 15 лет она выступила на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) и дошла до четвертого круга. Там она встретилась с многократной чемпионкой Штеффи Граф (Steffi Graf), которая и стала победительницей того года. Граф выиграла у Курниковой со счетом 6:1, 6:2, но Курникова все равно осталась довольна.

«Было хорошо, на корте мне было удобно. Я узнала, что могу играть против таких игроков. Я бы с радостью встретилась с Граф еще раз», — сказала тогда юная Курникова.

«Могла бы добиться большего»

Большего успеха Курникова добилась в парном разряде. На ранее упомянутом Открытом чемпионате США она дошла до четвертьфинала, а как парному игроку ей в один прекрасный день предстояло занять высшую строчку рейтинга.

В одиночном разряде она достигла пика своей карьеры в 2000 году как восьмая ракетка мира. Ей было всего 19 лет.

Российская теннисистка Анна Курникова во время игры на теннисном турнире «Кубок Кремля» в Москве.

Бывшая теннисистка, комментатор Мария Страндлунд Томсвик (Maria Strandlund Tomsvik) как раз выступала, когда появилась Курникова. Воспоминания Страндлунд Томсвик о россиянке — положительные.

«Я всегда видела в ее игре огромный потенциал. В одиночном разряде она могла бы достичь большего, если бы сумела продолжить карьеру», — сказала Страндлунд Томсвик спортивной редакции «Экспрессен».

«Экспрессен»: Почему она была так хороша в паре?

Мария Страндлунд Томсвик: Понимание игры и руки. Она владела широким спектром приемов: быстро перемещалась к сетке, отличные повороты. Она была творческим игроком.

«Много ненужных разговоров»

Но слишком быстро Анна Курникова стала известна, причем, кажется, даже больше, не только в области спорта. Много лет, даже после завершения карьеры, она оставалась самой популярной спортсменкой в мире по статистике запросов в «Гугле»

В 2002 году она привлекла к себе всеобщее внимание на турнире Женской теннисной ассоциации в Калифорнии: она играла с выбеленным лицом. На спортивной странице «Афтонбладет» (Aftonbladet) Курникову тогда окрестили «теннисной гейшей».

В те времена годовой доход россиянки, все больше превращавшейся в американку, достигал 140 миллионов крон (около 965 миллионов рублей по нынешнему курсу — прим. перев.), несмотря на весьма скромное место в рейтинге. Деньги текли за рекламу часов, обуви, ракеток, мобильных телефонов и много чего еще.

«Думаю, вокруг нее было много ненужных разговоров, поскольку она много чего делала вне корта. У нее было огромное количество спонсорских контрактов, обсуждалась ее внешность и так далее. Но и на корте она показывала, на что способна», — считает Страндлунд Томсвик.

— Есть ли сегодня «новая Курникова»?

— Можно провести параллель между ней и Марией Шараповой , но Шарапова — чертовски умная бизнес-леди, использующая все, что можно, так что не думаю, что она страдает — скорее наоборот. А вот Курникову, по-моему, это сделало уязвимой.

Вдобавок у Курниковой начались постоянные травмы спины. Это сыграло свою роль в решении завершить карьеру после сезона 2003 года в возрасте всего 22 лет.

Тайное семейное счастье с поп-певцом

Еще будучи действующей спортсменкой, Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом , когда снималась в клипе на хит поп-звезды Escape. Они стали встречаться, но тщательно скрывали свои отношения.

«Девушки смотрят на него, парни — на меня. Это работа, но надоедает, когда твои границы постоянно нарушаются. Фотографируйте, и покончим с этим», — заявила Курникова «Гардиан» (Guardian).

В прошлом году у звездной пары родились близнецы, о чем тоже не объявлялось. Даже близкие друзья остались за пределами узкого круга людей, знавших о беременности Курниковой.

Женаты они или нет, неизвестно. Но Иглесиас не скрывает своей любви к россиянке.

«Я бы 30 раз на ней женился, если бы мог решать», — сказал однажды певец «Экспрессен».

Анна Курникова и Энрике Иглесиас на матче по баскетболу. 2006 год Сейчас Курниковой 36 лет, так что в теории она еще могла бы играть в профессиональный теннис. Винус Уильямс (Venus Williams) старше ее на год, и она — восьмая ракетка мира.

Несколько раз Курникова выступала на благотворительных турнирах, поскольку работает в этой области. Она часто встречается с юными спортсменками 12-15 лет и отвечает на их вопросы.

Ей нравится такая работа, но в остальном Курникова предпочитает спонтанность. Как она говорила, «я не знаю, что буду делать через час и уж тем более завтра».

Российскому «Хелло» (Hello!) Курникова тоже заявляла, что стремится к непредсказуемости и по-прежнему придерживается этой позиции:

«Да, таков мой девиз».