В Покровском-Стрешневе пройдут окружные соревнования по мини-футболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в районе Покровское-Стрешнево во вторник, 27 марта, состоится окружной турнир по мини-футболу. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: юноши 2001-2004 годов рождения и юноши 2005-2010 годов рождения.

— Заявки на участие принимаются в день проведения турнира за 15 минут до начала игр, — отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа столицы. — Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (903) 265-20-15.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» располагается по адресу: улица Габричевского, владение 1. Турнир стартует в 14.00.