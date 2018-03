Панарин играет в хоккей с собакой. Победил человек. Видео

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин готовится к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» необычным способом. Российский форвард выложил в своем Инстаграме видео, в котором играет с собакой. Панарин умело обращается с клюшкой, не давая домашнему животному схватить мячик. Подписано видео так: «Готовимся к игре против Эдмонтона».

Готовимся к икре против #эдмонтон 🏒🏒🏒 Getting ready for the game against #edmonton with @mr_riziy

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 26 Мар 2018 в 5:57 PDT