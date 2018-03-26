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Видео: На что готовы гонщики ради победы
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Видео: На что готовы гонщики ради победы 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Канадский гонщик Crazy Leo в очередной раз поразил своих фанатов: во время гонки машина на скорости почти 140 км/час влетела в огромный сугроб. В результате лобовое стекло выбило и салон машины завалило снегом.
«Ну, по крайней мере она едет», — хмыкнул водитель на видео и понесся дальше. Только, говорит, пальцы замерзли.
Между прочим, Crazy Leo зовут Леонид Урличич и он гонщик российского происхождения. Так что мы-то с вами знаем, что для него полный салон снега чепуха, а не проблема.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Гонщики-ювелиры показывают, как проезжать затычные поворотыВидео: Самый быстрый в мире трактор побил рекорд ГиннессаВидео: Автоугонщик психанул из-за ребенка в машине
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