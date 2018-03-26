Видео: На что готовы гонщики ради победы

Канадский гонщик Crazy Leo в очередной раз поразил своих фанатов: во время гонки машина на скорости почти 140 км/час влетела в огромный сугроб. В результате лобовое стекло выбило и салон машины завалило снегом.

«Ну, по крайней мере она едет», — хмыкнул водитель на видео и понесся дальше. Только, говорит, пальцы замерзли.

Между прочим, Crazy Leo зовут Леонид Урличич и он гонщик российского происхождения. Так что мы-то с вами знаем, что для него полный салон снега чепуха, а не проблема.

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