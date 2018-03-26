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Натхо подвергся критике за то, что не пел гимн Израиля перед матчем
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Натхо подвергся критике за то, что не пел гимн Израиля перед матчем 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник сборной Израиля и «Манчестер Сити» Эяль Беркович подверг критике капитана сборной Израиля Бибраса Натхо за то, что тот не пел гимн перед товарищеским матчем со сборной Румынии (1:2), сообщает 9tv.co.il. Спор между Берковичем и Натхо произошел в ходе передачи «Израильский спорт» на 102FM.
Обращаясь к Натхо, Беркович напомнил, что тот стал первым капитаном национальной команды, не являющимся евреем, и спросил собеседника, пел ли он пел гимн страны «ха-Тиква». «Я не пел гимн», — ответил футболист ЦСКА.
Беркович сказал после этого, что отдает дань уважения Натхо как игроку, отдающему все силы на поле в матчах за сборную Израиля, и признается, что ему очень симпатизирует стиль игры Бибраса. «Но ты не можешь быть капитаном сборной Израиля, если ты не поешь „ха-Тикву“, — заявил Беркович.
»Ты имеешь полное право на подобную точку зрения. Но я не еврей, я не могу петь слова «еврейская душа поет» (строка из гимна Израиля). Неужели ты считаешь, что представители этнических меньшинств в Израиле не имеют право защищать футбольную честь страны?” — отреагировал Натхо.
Натхо отметил, что его отец отдал 30 лет службе в пограничных войсках ЦАХАЛа и сделал для страны больше, чем некоторые иные граждане. Бибрас также обратил внимание Берковича на то, что в Израиле живут не только евреи. По его словам, он не знает других стран, где бы в гимне страны были строки, касающиеся религиозных тем. Натхо является черкесом по национальности.
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