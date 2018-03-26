Ещё
«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на Центральном стадионе Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на Центральном стадионе Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Матчи с «Ахматом» (7 апреля) и «Ростовом» (21 апреля) перенесли с «Казань Арены» на Центральный стадион, сообщает пресс-служба «Рубина».
«Владельцы абонементов получат лучшие места. Более подробная информация для владельцев абонементов, а также билетная программа на матчи «Рубин» — «Ахмат» и «Рубин» — «Ростов» будет опубликована на официальном сайте и клубных соцсетях», — говорится в сообщении.
Одной из причин переноса матчей на Центральный стадион является состояние газона на «Казань Арене». После матча против «Спартака» тренер «Рубина» Курбан Бердыев раскритиковал состояние футбольного поля на «Казань Арене». Министра спорта РТ Владимир Леонов пообещал, что газон приведут в порядок.
АиФ Казань: последние новости
Добро пожаловать в Казань. Как «Рубин» подарил «Спартаку» три очка В офисе казанского «Рубина» прошли обыски Незрячая девочка из Казани прошла в следующий этап шоу Голос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение