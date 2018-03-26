«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на Центральном стадионе Казани

Матчи с «Ахматом» (7 апреля) и «Ростовом» (21 апреля) перенесли с «Казань Арены» на Центральный стадион, сообщает пресс-служба «Рубина».

«Владельцы абонементов получат лучшие места. Более подробная информация для владельцев абонементов, а также билетная программа на матчи «Рубин» — «Ахмат» и «Рубин» — «Ростов» будет опубликована на официальном сайте и клубных соцсетях», — говорится в сообщении.