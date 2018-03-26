«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на Центральном стадионе Казани 

Матчи с «Ахматом» (7 апреля) и «Ростовом» (21 апреля) перенесли с «Казань Арены» на Центральный стадион, сообщает пресс-служба «Рубина».
«Владельцы абонементов получат лучшие места. Более подробная информация для владельцев абонементов, а также билетная программа на матчи «Рубин» — «Ахмат» и «Рубин» — «Ростов» будет опубликована на официальном сайте и клубных соцсетях», — говорится в сообщении.
Одной из причин переноса матчей на Центральный стадион является состояние газона на «Казань Арене». После матча против «Спартака» тренер «Рубина» Курбан Бердыев раскритиковал состояние футбольного поля на «Казань Арене». Министра спорта РТ Владимир Леонов пообещал, что газон приведут в порядок.