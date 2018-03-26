Всероссийский Гагаринский забег пройдет в Звездном городке

В подмосковном Звездном городке 22 апреля состоится всероссийский Гагаринский забег, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Уже в 49-й раз «город космонавтов» соберет около тысячи поклонников бега со всей страны. Традиционные старты посвящены первому полету человека в космос. В этом году забег приурочен к 57-й годовщине исторического события, героем которого стал Юрий Гагарин », — говорится в сообщении.

Принять участие в забеге может любой желающий. Каждой возрастной группе предстоит преодолеть свою дистанцию: мужчины и женщины (2000 года рождения и старше) — 20 километров; мужчины и женщины (2000 год рождения и старше) — 10 километров; юноши и девушки (2001 года и моложе) — 5 километров.

На мероприятии всегда присутствуют почетные гости — известные космонавты и знаменитые спортсмены. Торжественное открытие состоится в 12:30, старт забега назначен на 12:45. Работа мандатной комиссии — с 9:00 до 11:00.

Всероссийский Гагаринский забег — это не просто спортивное мероприятие. Это возможность посетить закрытый Звездный городок, где живут и тренируются космонавты.