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Вячеслав Чанов: «Выбор в пользу Лунева в матче с Францией правильный, Акинфеева надо разгрузить»
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Вячеслав Чанов: «Выбор в пользу Лунева в матче с Францией правильный, Акинфеева надо разгрузить» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший тренер вратарей ЦСКА, а ныне тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов отметил, что Игорю Акинфееву надо немного отдохнуть. Специалист также назвал правильным решение поставить в рамку на товарищеский матч с Францией Андрея Лунева.
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— Это очень правильный шаг, — цитирует "РИА Новости" Чанова. — И тут дело не только в проверке вратаря. Игоря надо немного разгрузить. Мы с ним пару дней назад разговаривали, и я сам по внутреннему миру вратарей знаю, что Игорю надо немного выдохнуть. Тут нет ничего такого. Мы увидели уже уровень первого вратаря. Вы представьте его календарь: сейчас он сыграет, потом чемпионат России, потом Лига Европы — поберечь надо его.
Вратарь — сгусток нервной энергии. Если он сейчас ее растранжирит, то на предстоящие матчи выйдет уже выхолощенный. Это правильное решение, тем более, что Станислав Саламович сам вратарь и душу вратарей понимает, мне это очень приятно.
Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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