Вячеслав Чанов: «Выбор в пользу Лунева в матче с Францией правильный, Акинфеева надо разгрузить»

— Это очень правильный шаг, — цитирует "РИА Новости" Чанова. — И тут дело не только в проверке вратаря. Игоря надо немного разгрузить. Мы с ним пару дней назад разговаривали, и я сам по внутреннему миру вратарей знаю, что Игорю надо немного выдохнуть. Тут нет ничего такого. Мы увидели уже уровень первого вратаря. Вы представьте его календарь: сейчас он сыграет, потом чемпионат России, потом Лига Европы — поберечь надо его.

Вратарь — сгусток нервной энергии. Если он сейчас ее растранжирит, то на предстоящие матчи выйдет уже выхолощенный. Это правильное решение, тем более, что Станислав Саламович сам вратарь и душу вратарей понимает, мне это очень приятно.

Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.