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Беленову вручили карточку игрока недели FIFA 18
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Беленову вручили карточку игрока недели FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания EA Sports вручила голкиперу «Уфы» Александру Беленову печатную версию специальной карточки в FIFA 18, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний россиянин был включен в 27-ю команду недели, за что получил в игру специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Обычная карточка имеет рейтинг 76 OVR.
Беленов за сухой матч с «Краснодаром» включен в команду недели
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