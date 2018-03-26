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США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу 2026 года
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США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу 2026 года 

RT на русском 43 минуты назад
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что с североамериканскими странами на право проведения мундиаля в 2026 году будет бороться Марокко. Выборы страны-хозяйки состоятся 13 июня на 68-м конгрессе ФИФА в Москве.
Заявки рассмотрит специальная рабочая группа ФИФА, которая посетит все названные страны.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в России, 2022 года — в Катаре.
Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны состоянием готовности России к проведению ЧМ-2018.
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