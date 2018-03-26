Жители Марьиной Рощи сыграли в шашки 

Районный турнир по шашкам состоялся на минувшей неделе в помещении спортивно-досугового центра «Шире круг», расположенного в Марьиной Роще. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Соревнования проводились среди молодежи и среди взрослого населения. По итогам турнира победителем стал Алексей Филонов, второе место занял Геннадий Скитев, третье место досталось Ростиславу Романенко, — уточнила Цыганова.
Отмечается, что призеры были награждены почетными грамотами и медалями. (то)