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В апреле начнется выдача пропусков для проезда в Покровское-Стрешнево в дни проведения матчей ЧМ–2018
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В апреле начнется выдача пропусков для проезда в Покровское-Стрешнево в дни проведения матчей ЧМ–2018 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В дни проведения матчей Чемпионата Мира по футболу на стадионе «Спартак» в Покровском-Стрешневе введут временные ограничения на въезд транспорта на территорию района. Они будут действовать на дублерах Волоколамского шоссе, Волоколамском проезде и проезде Стратонавтов.
Проехать в район можно будет только по специальным пропускам, которые будут выдаваться жителям района и сотрудникам фирм, которые работают на данной территории.
Гражданам, проживающим на территории района, для получения аккредитации нужно подать заявление; паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Юридическим лицам необходимо предоставить заявление; ИНН; свидетельство о собственности помещения/земельного участка или договор аренды помещения/земельного участка; паспорт водителя; свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, подтверждающий факт принадлежности транспортного средства (договор аренды, права собственности и т.п.)
Выдача пропусков начнется в середине апреля, за 60 дней до начала соревнований. Получить их можно будет в управе района по адресу: Волоколамский проезд, дом 1 корпус 1, вторник-пятница с 11.00 до 20.00, обед с 14.00 до 15.00, в субботу с 10.00 до 14.00., воскресенье и понедельник выходной. Телефон для справок: 8 (495) 491-77-00.
Напомним, первый в истории России домашний Чемпионат Мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. В Северо-Западном округе игры будут проходить на стадионе «Спартак» 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля.
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