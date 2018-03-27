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Сборная района Строгино стала лучшей на окружных соревнованиях по стрельбе
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Сборная района Строгино стала лучшей на окружных соревнованиях по стрельбе 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сборная района Строгино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Турнир проводился среди мужчин и женщин в рамках Спартакиады пенсионеров СЗАО.
— Спортсмены вступили в борьбу за золотые медали при следующих условиях проведения: расстояние до мишени — 10 метров, каждому участнику давалось 10 пристрелочных и 10 зачетных выстрелов, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Второе место завоевали стрелки из района Хорошево-Мневники, на третьем — команда из  Покровского-Стрешнева.
Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городских соревнованиях.
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