Сборная района Строгино стала лучшей на окружных соревнованиях по стрельбе

Сборная района Строгино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Турнир проводился среди мужчин и женщин в рамках Спартакиады пенсионеров СЗАО.

— Спортсмены вступили в борьбу за золотые медали при следующих условиях проведения: расстояние до мишени — 10 метров, каждому участнику давалось 10 пристрелочных и 10 зачетных выстрелов, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Второе место завоевали стрелки из района Хорошево-Мневники, на третьем — команда из Покровского-Стрешнева.

Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городских соревнованиях.