Гендиректор ЦСК ВВС: клуб закрыл долги по зарплате перед игроками за январь и февраль

Самарский ЦСК ВВС, выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) закрыл долги по зарплате перед игроками за январь и февраль, а деньги за март будут выплачены до конца недели, заявил агентству РИА Новости генеральный директор клуба Михаил Ничепуренко. ЦСК ВВС в середине февраля часть вышел на матч регулярного чемпионата ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» в усеченном составе — один вратарь и десять полевых, один из которых был одет запасным голкипером. Министр спорт Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил РИА Новости, что некоторые игроки устроили забастовку из-за долгов по зарплате. "Январь и февраль полностью закрыты, до конца этой недели будут выплачены деньги за март. Мы получили точечную субсидию от министерства спорта области, которая идет только на зарплату хоккеистам. Клуб работает в штатном режиме, идет тренировочный процесс, к которому подключены игроки из ЮХЛ", — заявил Ничепуренко по телефону. ЦСК ВВС по итогам регулярного чемпионата ВХЛ с 16 очками занял последнее место, одержав четыре победы (одна — по буллитам) в 52 матчах.