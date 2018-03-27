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Бельгийский специалист проверил трассу «Орленка» в преддверии российского этапа чемпионата мира по мотокроссу
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Бельгийский специалист проверил трассу «Орленка» в преддверии российского этапа чемпионата мира по мотокроссу 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. Трасса ВДЦ «Орленок», расположенная на берегу Черного моря, считается одной из лучших в стране и ежегодно принимает крупные международные турниры. Этой весной здесь состоится российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018. В преддверии важного мероприятия в Туапсинский район приезжал специалист компании «Юстрим» по дизайну трасс Фредди Верэрстрэетен (Бельгия). — Трасса сама по себе отличная, что очень хорошо показал прошлый год. Поэтому изменений будет немного. Чем больше грунта, тем лучше прохождение на трассе, поэтому, в первую очередь, будем завозить грунт, — прокомментировал итоги инспекции иностранный специалист. Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер добавил, что трек соответствует всем мировым уровням и стандартам, и главная задача организаторов — повысить зрелищность и сделать несколько новых «фишек» для спортсменов. ; — Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира и собирает многомиллионную аудиторию болельщиков. Российский этап станет шестым в календаре спортивного сезона 2018 года, к нам приедут звёзды мотокросса и их команды более чем из 40 стран мира. Сейчас идёт активная подготовка трассы и спортсменов. Наши российские гонщики тренируются в усиленном режим, — рассказал директор «Орлёнка» и Президент Федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.
*На территории ВДЦ «Орленок» состоится чемпионат мира по мотокроссу
За последние десять лет «Орлёнок» пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а в прошлом году здесь состоялся российский этап MXGP.
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