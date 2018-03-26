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Экс-игрок «Зенита» Булавин: трагедия в Кемерово может объединить футболистов
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Экс-игрок «Зенита» Булавин: трагедия в Кемерово может объединить футболистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной СССР Вячеслав Булавин в интервью "Газете.Ru" рассказал о том, что трагедия в Кемерово может объединить футболистов и зарядить их эмоциями перед матчем.
"Эта трагедия — большое горе для страны и для тех, чьи дети и взрослые погибли в пожаре", — заявил эксперт.
Булавин также отметил, что матч против сборной Франции может быть посвящен погибшим.
"Конечно, сплоченность национальной команды и всего нашего народа вокруг этой трагедии вызовет у футболистов какие-то эмоции. Не будем говорить о результате, но они могут посвятить этот матч погибшим. В голове у игроков это будет", — добавил он.
Полный текст интервью с бывшим игроком «Зенита» можно прочитать здесь.
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