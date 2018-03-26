Волейболистке сборной России Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена

МОСКВА, 26 марта. / ТАСС /. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Кошелева, которая выступает за турецкий «Галатасарай», получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой» 21 марта.

"Врачи диагностировали у меня разрыв крестообразных связок колена. Пока это все, что могу сказать", — сказала волейболистка.

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).