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Волейболистке сборной России Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена
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Волейболистке сборной России Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
Кошелева, которая выступает за турецкий «Галатасарай», получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой» 21 марта.
"Врачи диагностировали у меня разрыв крестообразных связок колена. Пока это все, что могу сказать", — сказала волейболистка.
Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).
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