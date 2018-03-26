Ещё
СМИ: футболист «Зенита» Кришито в ближайшее время подпишет контракт с «Дженоа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: футболист «Зенита» Кришито в ближайшее время подпишет контракт с «Дженоа» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 марта. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом «Дженоа». Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.com.
Соглашение 31-летнего Кришито с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2018 года, после чего он станет свободным агентом. Ранее футболист сообщил, что не собирается продлевать соглашение с российским клубом и перейдет в «Дженоа», в котором начинал профессиональную карьеру в 2003 году. По информации издания, контракт игрока с итальянским клубом будет подписан до 2023 года.
В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» 33 матча, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из «Дженоа», за который выступал в 2003 году, а также в период с 2006 по 2009-й и с 2008-го по 2011-й. Также он провел девять матчей за туринский «Ювентус» (2004-2006, 2007-2008). В составе «Зенита» итальянец дважды выигрывал чемпионат России (2011/12, 2014/15), а также побеждал в Кубке России (2015/16) и два раза становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016).
В активе Кришито 22 матча за сборную Италии.
ТАСС: последние новости
Президент ФК "Зенит" Фурсенко избран в исполком Ассоциации европейских клубов Пензенский ФК "Зенит" не прекратит существование в случае перехода на любительский уровень РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение