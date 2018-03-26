СМИ: Кришито в ближайшие дни подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года

Капитан "Зенита" Доменико Кришито в ближайшие дни подпишет контракт с «Дженоа», утверждает Tuttomercatoweb.com. 31-летний защитник будет выступать за генуэзцев до 30 июня 2023 года. Сообщается, что выбор игрока продиктован сердцем, а не финансами, также на защитника претендовал «Интер».

Контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до 30 июня нынешнего года, по истечении этой даты он станет свободным агентом.

Напомним, что Кришито выступал за «Дженоа» на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за команду. В 2011 году Кришито покинул «Дженоа» и перешел в «Зенит». В текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех клубных турнирах за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 5 передач.