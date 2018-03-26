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СМИ: Кришито в ближайшие дни подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года
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СМИ: Кришито в ближайшие дни подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Капитан "Зенита" Доменико Кришито в ближайшие дни подпишет контракт с «Дженоа», утверждает Tuttomercatoweb.com. 31-летний защитник будет выступать за генуэзцев до 30 июня 2023 года. Сообщается, что выбор игрока продиктован сердцем, а не финансами, также на защитника претендовал «Интер».
Контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до 30 июня нынешнего года, по истечении этой даты он станет свободным агентом.
Напомним, что Кришито выступал за «Дженоа» на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за команду. В 2011 году Кришито покинул «Дженоа» и перешел в «Зенит». В текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех клубных турнирах за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 5 передач.
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