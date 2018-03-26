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Никита Трямкин: «Слез из-за непопадания в сборную России не было»
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Никита Трямкин: «Слез из-за непопадания в сборную России не было» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» отметил, что его команда должна была проходить магнитогорский «Металлург» в плей-офф КХЛ. Хоккеист также добавил, что у него слез из-за непопадания в сборную России не было.
Драка игроков «Автомобилиста». Что произошло?
— Вы сильно переживали, что не попали в окончательный состав на Олимпиаду​?
— Осознание того, что случилось что-то очень плохое, пришло через пару дней после возвращения домой. Смотрю игру сборной и понимаю, что я не там. Но, значит, пока мое время не наступило. Наступит.
— Слезы были?
— Слез не было, но хотелось сыграть, чего уж там скрывать. Но я сейчас к этому нормально отношусь.
— Вы вообще как-то повзрослели, за фразами следите, ничего лишнего не позволяете.
— Да? Вам со стороны видней. По мне так я остался прежним. Если что-то надо сказать откровенно — скажу. Просто я капитан команды, представляю весь клуб. Надо контролировать поведение.
— Про плей-офф в этом году не хочется особо говорить. Просто скажу — вы должны были проходить «Металлург».
— Знаю, что должны были. Но пока это слишком свежая рана. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полностью интервью Трямкина
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