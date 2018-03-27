Места массового скопления людей проверят в Крыму после пожара в Кемерово

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости . Глава Крыма Сергей Аксенов после пожара в торговом центре в Кемерово поручил проверить места массового скопления людей в республике, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Исходя из того, что такая страшная трагедия произошла, я прошу республиканскую прокуратуру дать поручение МЧС провести проверки мест массового пребывания людей еще раз на тему противопожарной безопасности. Пройтись, все через мелкое сито пропустить, не дай Господь такие трагедии", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства, которое началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.

Возглавил рабочую группу от крымского правительства вице-премьер Игорь Михайличенко

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>