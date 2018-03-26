Ещё
С. Миронов предложил уйти в отставку отвечающим за безопасность чиновникам в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Ещё

С. Миронов предложил уйти в отставку отвечающим за безопасность чиновникам в Кемерово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что отвечающие за безопасность в Кемерово чиновники должны уйти в отставку. Такое мнение он выразил журналистам.
«Кроме уголовной и юридической ответственности должна быть и моральная. Я считаю, что те чиновники в Кемерово, которые отвечали за вопросы безопасности, должны уйти в отставку. Может быть и мэр города, не знаю», — заявил С. Миронов.
Он добавил, что если чиновник «на своем посту не думал о том, чтобы исполнять свои обязанности», то должен уходить в отставку.
Агентство «Москва»: последние новости
Цена перепродаваемых на «Юле» билетов на матч Россия-Бразилия выросла с февраля втрое - до 4,5 тыс. руб. Более 2 тыс. человек приняли участие в московской гонке ГТО Экс-тренер сборной России по футболу Л.Слуцкий встретился со студентами МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение