С. Миронов предложил уйти в отставку отвечающим за безопасность чиновникам в Кемерово

«Кроме уголовной и юридической ответственности должна быть и моральная. Я считаю, что те чиновники в Кемерово, которые отвечали за вопросы безопасности, должны уйти в отставку. Может быть и мэр города, не знаю», — заявил С. Миронов.

Он добавил, что если чиновник «на своем посту не думал о том, чтобы исполнять свои обязанности», то должен уходить в отставку.