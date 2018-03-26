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Подмосковные тайбоксеры получили путевки на чемпионаты мира и Европы по тайскому боксу
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Подмосковные тайбоксеры получили путевки на чемпионаты мира и Европы по тайскому боксу 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Наро‐Фоминске завершились чемпионат и первенство России среди юниоров (16‐17 лет) по тайскому боксу. В них приняли участие 320 спортсменов из 37-ми субъектов Российской Федерации. Поединки проходили на спортивной базе культурно‐спортивного комплекса «Нара», а сами чемпионат и первенство России по данному боевому искусству проводились на территории Московской области впервые в истории, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
Сборная Московской области на чемпионате и первенстве России среди юниоров по тайскому боксу была представлена 40 спортсменами. Помимо самих бойцов, в это число вошли и тренеры. Главной мотивацией для тайбоксеров стала возможность проявить себя на виду у скаутов национальной сборной России. Лучшие из представителей в перспективе могут попасть в сборную страны и отправиться на чемпионат мира, который пройдет в мексиканском Канкуне уже в мае.
По итогам соревнований подмосковные Екатерина Винникова и Ирина Ларионова завоевали статус чемпионок России, а также путевку на чемпионат мира в Мексику. Василий Нетребко стал финалистом чемпионата России, благодаря чему сможет выступать на чемпионате Европы в Праге. Всего сборная команда Подмосковья завоевала на чемпионате и первенстве России среди юниоров по тайскому боксу две золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что соревнования по тайскому боксу подобного уровня стали
чем-то  новым и особенным для Подмосковья. Опыт глава Минспорта оценил как «положительный и ценный», и подчеркнул, что для региона, где этот вид спорта является одним из самых динамично развивающихся, это было действительно важно.
Что касается самих спортсменов и их выступлений, то они, безусловно, порадовали. Мы всегда говорим о том, что высшей наградой для нас является попадание в национальную сборную страны. Уже совсем скоро Екатерина Винникова и Ирина Ларионова отправятся на чемпионат мира в Канкун, а Василий Нетребко — на чемпионат Европы в Прагу. Поздравляю наших тайбоксеров с уже свершившимися победами и желаю им удачи на грядущих соревнованиях. Уверен, что они нас не подведут!
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что в культурно‐спортивном комплексе «Нара» состоялась церемония открытия Всероссийских соревнований по тайскому боксу, которые впервые проводятся на территории Московской области.
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