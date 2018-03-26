Юниоры из Подмосковья завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве РФ по тайскому боксу

В подмосковном Наро-Фоминске завершились чемпионат и первенство России среди юниоров (16-17 лет) по тайскому боксу, в соревнования приняли участие более 300 спортсменов почти из 40 российских субъектов, сборная команда Подмосковья завоевала 11 медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат и первенство России по данному боевому искусству проводились на территории Московской области впервые. Поединки проходили на спортивной базе культурно-спортивного комплекса «Нара».

«Всего в соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из 37 субъектов Федерации. Сборная Московской области на чемпионате и первенстве России среди юниоров по тайскому боксу была представлена 40 спортсменами. Помимо самих спортсменов, в это число вошли и тренеры», — говорится в сообщении.

Главной мотивацией для тайбоксеров стала возможность проявить себя на виду у скаутов национальной сборной России. Лучшие из представителей в перспективе могут попасть в сборную страны и отправиться на чемпионат мира, который пройдет в мексиканском Канкуне уже в мае.

По итогам соревнований подмосковные тайбоксеры Екатерина Винникова и Ирина Ларионова завоевали статус чемпионок России, а также путевку на чемпионат мира в Мексику. Василий Нетребко стал финалистом чемпионата России, благодаря чему сможет выступать на чемпионате Европы в Праге.

«Всего сборная команда Подмосковья завоевала на чемпионате и первенстве России среди юниоров по тайскому боксу две золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей», — отмечается в материале.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , соревнования по тайскому боксу такого уровня стали чем-то новым и особенным для Подмосковья. Опыт получился положительным и ценным.

По словам министра, для Подмосковья этот вид спорта является одним из самых динамично развивающихся.

«Что касается самих спортсменов и их выступлений, то они, безусловно, порадовали. Мы всегда говорим о том, что высшей наградой для нас является попадание в национальную сборную страны. Уже совсем скоро Екатерина Винникова и Ирина Ларионова отправятся на чемпионат мира в Канкун, а Василий Нетребко — на чемпионат Европы в Прагу. Поздравляю наших тайбоксеров с уже свершившимися победами и желаю им удачи на грядущих соревнованиях. Уверен, что они нас не подведут!» — заключил Терюшков.