Сборная команда Ивановской области завоевала четыре медали на Первенстве ЦФО по КУДО

Первенство Центрального федерального округа по КУДО прошло в городе Мышкин Ярославской области 25 марта. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены ЦФО. Они боролись за право участия в Первенстве России, которое состоится 29 апреля в Москве.

По итогам соревнований сборная команда Ивановской области завоевала четыре медали. Победителями Первенства стали Алан Валиев, Эльвин Гасанов и Виктория Носкова. Бронзовую медаль в копилку сборной Ивановской области принес Дамир Амини.

В рамках Первенства Центрального федерального округа прошел Фестиваль по КУДО, призерами которого представители Ивановской области, Игнат Интяков и Игорь Вахрушев, завоевавшие серебряные медали.