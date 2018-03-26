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Сборная команда Ивановской области завоевала четыре медали на Первенстве ЦФО по КУДО
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Сборная команда Ивановской области завоевала четыре медали на Первенстве ЦФО по КУДО 

Советский спорт 57 минут назад
Фото: Советский спорт
Первенство Центрального федерального округа по КУДО прошло в городе Мышкин Ярославской области 25 марта. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены ЦФО. Они боролись за право участия в Первенстве России, которое состоится 29 апреля в Москве.
По итогам соревнований сборная команда Ивановской области завоевала четыре медали. Победителями Первенства стали Алан Валиев, Эльвин Гасанов и Виктория Носкова. Бронзовую медаль в копилку сборной Ивановской области принес Дамир Амини.
В рамках Первенства Центрального федерального округа прошел Фестиваль по КУДО, призерами которого представители Ивановской области, Игнат Интяков и Игорь Вахрушев, завоевавшие серебряные медали.
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