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Магия какая-то: пользователей Reddit поставила в тупик дорога, меняющая цвет
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Магия какая-то: пользователей Reddit поставила в тупик дорога, меняющая цвет 

Bigpicture.ru 59 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Бурную реакцию пользователей Reddit вызвал видеоролик, где показано, как деревянная дорожка меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на нее посмотреть. Пока одни думали, что это магия какая-то, другие объяснили это с помощью физики.
Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle from r/blackmagicfuckery
Пользователь Reddit под ником benjanator862 опубликовал видео с необычной оптической иллюзией. На набережной Статен-Айленда в Нью-Йорке он заметил странный эффект: цвет деревянной дорожки меняется в зависимости от того, с какой стороны смотреть, а вблизи видно, что у всех деревянных брусочков одинаковый цвет. Магия, не иначе!
Пользователи Reddit такому явлению удивились и начали искать этому объяснения: одно невероятнее другого.
Comment from discussion Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle.
«Это называется «колдовство». Не благодарите».
Comment from discussion Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle.
«Готов поспорить, дорога знает, когда на нее смотрят, и меняет цвет, как хамелеон, чтобы устроить шоу, когда ее снимают. Она посылает сигналы через землю, чтобы бруски меняли цвет».
Comment from discussion Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle.
«Это черная магия, не отрицайте».
Кто-то даже вспомнил то самое платье, вокруг которого в свое время разгорелись споры.
Comment from discussion Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle.
«Вопрос вот в чем: эта дорога сине-черная или золотая с белым?»
Но наконец нашлись пользователи, которые дали логическое объяснение этому явлению. В данном случае имеет место такое явление, как анизотропия, когда физические свойства среды зависят от направления. Такой эффект можно увидеть, например, когда косишь газон.
Comment from discussion Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle.
«Это очень похоже на то, когда кто-то косит газон: трава ложится под разным углом и получаются такие светлые и темные полосы, как на этой дороге».
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