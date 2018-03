Магия какая-то: пользователей Reddit поставила в тупик дорога, меняющая цвет

Бурную реакцию пользователей Reddit вызвал видеоролик, где показано, как деревянная дорожка меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на нее посмотреть. Пока одни думали, что это магия какая-то, другие объяснили это с помощью физики.

Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle from r/blackmagicfuckery

Пользователь Reddit под ником benjanator862 опубликовал видео с необычной оптической иллюзией. На набережной Статен-Айленда в Нью-Йорке он заметил странный эффект: цвет деревянной дорожки меняется в зависимости от того, с какой стороны смотреть, а вблизи видно, что у всех деревянных брусочков одинаковый цвет. Магия, не иначе!

Пользователи Reddit такому явлению удивились и начали искать этому объяснения: одно невероятнее другого.

«Это называется «колдовство». Не благодарите».

«Готов поспорить, дорога знает, когда на нее смотрят, и меняет цвет, как хамелеон, чтобы устроить шоу, когда ее снимают. Она посылает сигналы через землю, чтобы бруски меняли цвет».

«Это черная магия, не отрицайте».

Кто-то даже вспомнил то самое платье, вокруг которого в свое время разгорелись споры.

«Вопрос вот в чем: эта дорога сине-черная или золотая с белым?»

Но наконец нашлись пользователи, которые дали логическое объяснение этому явлению. В данном случае имеет место такое явление, как анизотропия, когда физические свойства среды зависят от направления. Такой эффект можно увидеть, например, когда косишь газон.

«Это очень похоже на то, когда кто-то косит газон: трава ложится под разным углом и получаются такие светлые и темные полосы, как на этой дороге».