Оптическая иллюзия с меняющей цвет набережной удивила Сеть

Пользователь сайта Reddit с ником benjanator862 обратил внимание, что набережная Статен-Айленд в Нью-Йорке меняет свой цвет в зависимости от того, с какого места на неё смотреть. Блогер снял видео и предложил подписчикам объяснить, что там происходит. Мнения пользователей разделились. Одни выдвинули невероятные версии, что это чёрная магия, другие — что это удивительная дорога-хамелеон, но нашлись и те, которые смогли объяснить оптическую иллюзию с точки зрения науки.

«Эта деревянная набережная меняет цвет, если смотреть на неё под разными углами, а в центре цвет одинаковый» Boardwalk switches colors when you change direction, then is the same color in the middle from r/blackmagicfuckery Слева набережная всегда светлая, а справа — тёмная Оптическую иллюзию можно объяснить с научной точки зрения. Эффект меняющегося цвета обусловлен анизотропией.

Анизотропия — это различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды. В данном случае древесина в зависимости от направления по-разному отражают свет, отсюда этот оптический эффект разных цветов.

Усиливает эффект ещё и то, что деревянные бруски уложены «ёлочкой». Подобное также можно увидеть на газоне, постриженном в разных направлениях.