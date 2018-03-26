Юные танцовщицы из Текстильщиков стали одними из лучших на фестивале «Эстафета искусств»

Лауреатом первой и третьей степеней на городском фестивале «Эстафета искусств — 2018» стал танцевальный коллектив «Лукошко» из Дворца творчества имени Гайдара в Текстильщиках. Как рассказала начальник отдела развития учреждения Ольга Пугач, коллектив представил два народных танца.

— Танец «Кросны» принес коллективу диплом лауреата первой степени, а польский танец «Оберек» добавил диплом лауреата третьей степени, — пояснила Ольга Пугач.

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)