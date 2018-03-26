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Юные танцовщицы из Текстильщиков стали одними из лучших на фестивале «Эстафета искусств»
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Юные танцовщицы из Текстильщиков стали одними из лучших на фестивале «Эстафета искусств» 

Управа района Текстильщики 54 минуты назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Лауреатом первой и третьей степеней на городском фестивале «Эстафета искусств — 2018» стал танцевальный коллектив «Лукошко» из Дворца творчества имени Гайдара в Текстильщиках. Как рассказала начальник отдела развития учреждения Ольга Пугач, коллектив представил два народных танца.
— Танец «Кросны» принес коллективу диплом лауреата первой степени, а польский танец «Оберек» добавил диплом лауреата третьей степени, — пояснила Ольга Пугач.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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