Никита Трямкин: «Крикунов говорит все напрямую» 

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» отметил, что в Америке ему не нравится то, как общаются с людьми. Хоккеист также добавил, что главный тренер Владимир Крикунов говорит все напрямую.
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— Вы всегда говорили, что вам не нравилось за океаном то, как общаются с людьми. В глаза говорят, какой вы хороший, а потом оставляют в запасе.
— С Владимиром Крикуновым такого нет. И если ему действительно что-то не нравится, то он говорит напрямую. Мне российские отношения нравятся больше. Смотрите. Если тут говорят, что ты сыграл плохо, а потом сажают в запас, то ты знаешь, что не так и стараешься исправить. В Америке говорят, мы всем довольны и…
— Ты не в составе.
— Вот именно. Но как же так? Если я такой хороший и вас все устраивает, то почему же я тогда не играю? Никогда этого не понимал.
— Помню, мы с вами обсуждали новость, что Уилли Дежардена назначили тренером сборной Канады на Олимпиаду. Я-то хохотал, а вы дипломатично молчали.
— Я не понял только, почему его назначили в том смысле, что человека уволили из «Ванкувера», клуб играл неудачно, а ему доверяют сборную. Но мы с ним виделись в Сочи на турнире, на Кубке «Карьяла». Даже поговорили немного.
— Что он сказал?
— Похвалил за работу, за трудолюбие. Я пожелал ему успеха.
— А с тренером по защитникам «Ванкувера» вы бы не поздоровались.
— Поздоровался бы. Я не злопамятный. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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