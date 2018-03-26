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Туризм в Иркутске: на тройке с ветерком по льду Ангары
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Туризм в Иркутске: на тройке с ветерком по льду Ангары 

ИД «Собеседник» 45 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Фермер из Иркутска решил возродить старинные традиции и устроил конный забег на льду Ангары.
В Иркутске возрождают зимние забеги на русских тройках. На льду реки Ангары впервые за долгую историческую паузу соревновались конные экипажи.
В Сибири на тройках ездили испокон веков, а с XIX века в этих краях конные зимние забеги были обычным развлечением местных. Возродить старинную традицию решил иркутский фермер Сергей Перевозников, который и организовал эти соревнования.
Экипажи готовились к событию за год, поскольку, чтобы лошади работали в команде слаженно и бежали быстро, нужно немало времени. На забег приехали команды коннозаводчиков из разных уголков региона и из Иркутска. В каждом экипаже было два, а то и три наездника, которые вместе управляли упряжкой.
На языке коннозаводчиков центральную лошадь в русской тройке называют коренником, она ведет, скачет рысью, две боковые — пристяжные, бегут аллюром. Тройку русские придумали в старину, чтобы быстрее преодолевать большие расстояния.
Забег проходил на льду Ангары, и посмотреть на него пришли около 500 зрителей. Лошадей по такому случаю нарядили, украсив гривы лентами. Длина ледовой трассы составила 200 метров, экипажи должны были сделать два круга. В трех заездах определилась тройка финалистов, разница между золотым и серебряным призерами составила секунды, последние минуты забега были самими напряженными и зрелищными.
В ледовой схватке победили Архив, Сармат и Бумеранг из Аларского района. Наездникам вручили 50 тысяч рублей, а лошадям — вкусности.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018 под заголовком «На тройке с ветерком».
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