Туризм в Иркутске: на тройке с ветерком по льду Ангары

Фермер из Иркутска решил возродить старинные традиции и устроил конный забег на льду Ангары.

В Иркутске возрождают зимние забеги на русских тройках. На льду реки Ангары впервые за долгую историческую паузу соревновались конные экипажи.

В Сибири на тройках ездили испокон веков, а с XIX века в этих краях конные зимние забеги были обычным развлечением местных. Возродить старинную традицию решил иркутский фермер Сергей Перевозников, который и организовал эти соревнования.

Экипажи готовились к событию за год, поскольку, чтобы лошади работали в команде слаженно и бежали быстро, нужно немало времени. На забег приехали команды коннозаводчиков из разных уголков региона и из Иркутска. В каждом экипаже было два, а то и три наездника, которые вместе управляли упряжкой.

На языке коннозаводчиков центральную лошадь в русской тройке называют коренником, она ведет, скачет рысью, две боковые — пристяжные, бегут аллюром. Тройку русские придумали в старину, чтобы быстрее преодолевать большие расстояния.

Забег проходил на льду Ангары, и посмотреть на него пришли около 500 зрителей. Лошадей по такому случаю нарядили, украсив гривы лентами. Длина ледовой трассы составила 200 метров, экипажи должны были сделать два круга. В трех заездах определилась тройка финалистов, разница между золотым и серебряным призерами составила секунды, последние минуты забега были самими напряженными и зрелищными.

В ледовой схватке победили Архив, Сармат и Бумеранг из Аларского района. Наездникам вручили 50 тысяч рублей, а лошадям — вкусности.

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