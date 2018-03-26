Ещё
В бассейне на Трофимова состоялся третий этап окружных соревнований по плаванию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В бассейне на Трофимова состоялся третий этап окружных соревнований по плаванию 

Управа Южнопортового района 46 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый», который расположен на улице Трофимова, дом 25, марта состоялся третий этап соревнований на Кубок ЮВАО по плаванию.
— Молодые спортсмены показали отличный уровень физической подготовки. Призовые тройки участников каждой категории были награждены медалями и дипломами, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа столицы.
Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Южнопортовый» расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 3. Учреждение часто становится местом проведения районных, окружных и городских соревнований. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
В Южнопортовом районе состоялась встреча с населением Атлеты из Южнопортового оказались самыми меткими в ЮВАО Представители Молодежной палаты Южнопортового района сыграли в желающими в шахматы и шашки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение