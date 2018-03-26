В бассейне на Трофимова состоялся третий этап окружных соревнований по плаванию

В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый», который расположен на улице Трофимова, дом 25, марта состоялся третий этап соревнований на Кубок ЮВАО по плаванию.

— Молодые спортсмены показали отличный уровень физической подготовки. Призовые тройки участников каждой категории были награждены медалями и дипломами, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа столицы.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Южнопортовый» расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 3. Учреждение часто становится местом проведения районных, окружных и городских соревнований. (вт)