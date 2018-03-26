Иван Бочаров: «Мнение и опыт Миронова насчет НХЛ точно никак не скажутся на итоговом решении»

Вратарь «Динамо» Иван Бочаров в интервью «СЭ» отметил, что играть в НХЛ — его мечта. Однако добиваться этой цели нужно начинать с юниорских североамериканских лиг.

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— С защитником Андреем Мироновым , вернувшимся из Северной Америки, уже успели пообщаться?

— Да, буквально четыре часа назад тренировались вместе с Андреем на льду в Новогорске.

— Что он говорит по поводу возвращения в родной клуб?

— У Андрея остались двоякие впечатления от поездки в «Колорадо». Наверное, так произошло потому, что у него не получилось закрепиться в команде НХЛ. Миронов также сказал, что в плане организации ему больше нравится играть в России.

— Его не самый удачный опыт не оттолкнет вас от попытки поехать за океан?

— НХЛ — мечта для любого хоккеиста, и я — не исключение. Пока меня за океан не зовут, поэтому и говорить об этом не вижу смысла. Если предложение оттуда мне все же поступит, то мнение и опыт Миронова точно никак не скажутся на итоговом решении.

— Чего нужно добиться в КХЛ, прежде чем отправляться в сильнейшую хоккейную лигу мира, или все это не так принципиально?

— Мое мнение таково — за океан нужно уезжать молодым и начинать свой путь к покорению НХЛ с нуля. То есть, с CHL (юниорской лиги). (Игорь ЕРОНКО)