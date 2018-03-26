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Дагестанские грэпплеры отобрались на чемпионат Европы в Каспийске
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Дагестанские грэпплеры отобрались на чемпионат Европы в Каспийске 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские грэпплеры отобрались на чемпионат Европы в Каспийске41 медаль различного достоинства завоевали дагестанские грэпплеры на чемпионате России, завершившемся 25 марта в Кемерово.
Всероссийские соревнования в столице Кузбасса являлись квалификационными на чемпионат Европы, который впервые примет Дагестан с 27 по 28 апреля.
На него по итогам чемпионата России отобрались Зайирби Гасанов (62 кг) Артур Агаширинов (62 кг), Гаирбег Ибрагимов (66 кг), Атай Мурзаев (71 кг), Шамиль Магомедов (77 кг), Багир Гасратов (77 кг), Магомедхабиб Умаров (84 кг), Магомед Абдулкадиров (84 кг), Эльдар Адилов (92 кг), Иса Умаров (100 кг), Стамбулов Хамзат (+100 кг).
Все они стали чемпионами России в своих весовых категориях, причем некоторые победили сразу в двух разделах: грэпплинг и грэпплинг ги.
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