Ещё
Одноногий пилот назвал виновником авиакатастрофы свой протез
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одноногий пилот назвал виновником авиакатастрофы свой протез 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Саффолк, штат Вирджиния, одноногого летчика, который разбил самолет, приговорили к двухнедельному тюремному заключению. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.
В июле 2017 года 55-летний Роберт Грей-младший (Robert R. Gray Jr) не справился с управлением четырехместного легкомоторного самолета Piper PA-28-180. При посадке он вильнул направо, наехал на кочку, развернулся на 180 градусов и врезался в деревья. Никто, включая самого пилота, не пострадал.
После катастрофы Грей, не имевший летных прав, заявил, что за штурвалом был кто-то другой. Он признался во лжи только после того, как полиция начала поиски исчезнувшего пилота. По его словам, самолет развернуло из-за протеза, который застрял на педали тормоза.
Грей не мог получить летные права из-за плохого здоровья. Среди прочего, он страдает диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у него ампутирована левая нога.
Сторона обвинения требовала приговорить Грея к 18 месяцам тюремного заключения. Защита призывала суд принять во внимание его медицинские проблемы и ограничиться домашним арестом.
В 2017 году сообщалось, что в американском штате Флорида пилота разбившегося легкомоторного самолета Cessna 152 съел аллигатор. Студент летной школы отправился в несанкционированный полет, потерял ориентацию в темноте и разбился.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение