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Роберт Кубица: «У Сироткина была сложная задача»
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Роберт Кубица: «У Сироткина была сложная задача» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица отметил, что Лэнс Стролл хорошо провел квалификациб Гран-при Австралии. Кубица также добавил, что у Сергея Сироткина была сложная задача.
— Неправильно говорить о том, что я думаю, потому что это не моя роль, — сказал для Eleven Sports Кубица. — Но я думаю, что Лэнс Стролл провел квалификацию достаточно хорошо. Это было нелегко, поскольку у него не было третьей тренировки, которая готовит пилотов к квалификации. Когда у вас мало опыта, то это очень важно, поэтому у Сергея Сироткина была сложная задача.
После первых тестов в Барселоне я сказал, что для попадания в Q2 нужно быть примерно в двух секундах от лидера. Нашим потенциалом было бы 13-е место. Что будет в будущем, неизвестно, но если реально смотреть на ситуацию, было трудно ждать сейчас чего-то другого.
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