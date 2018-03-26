Роберт Кубица: «У Сироткина была сложная задача»

— Неправильно говорить о том, что я думаю, потому что это не моя роль, — сказал для Eleven Sports Кубица. — Но я думаю, что Лэнс Стролл провел квалификацию достаточно хорошо. Это было нелегко, поскольку у него не было третьей тренировки, которая готовит пилотов к квалификации. Когда у вас мало опыта, то это очень важно, поэтому у Сергея Сироткина была сложная задача.

После первых тестов в Барселоне я сказал, что для попадания в Q2 нужно быть примерно в двух секундах от лидера. Нашим потенциалом было бы 13-е место. Что будет в будущем, неизвестно, но если реально смотреть на ситуацию, было трудно ждать сейчас чего-то другого.