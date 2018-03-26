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Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
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Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Кремль сожалеет в связи с решениями ряда стран о высылке российских дипломатов, ответ будет зеркальным — Песков.
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