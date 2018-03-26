Португалия — Голландия. Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды «Рейтинга Букмекеров» сделал прогноз на товарищеский матч сборных Португалии и Голландии. Встреча состоится 26 марта в 21:30 мск. Эксперт отдает предпочтение португальцам, и думает, что они отметятся голом уже в первом тайме.

Для меня очевидно, что сборная Голландии сейчас абсолютно разобрана. Ситуация в команде предельно запутанная. Непонятно, какой, вообще, курс выбирают голландцы: то ли рассчитывать на молодежь, то ли строить команду вокруг нынешних лидеров — например, вокруг Мемфиса Депая. Но, непонятно, готов ли к этому Депай, и что, вообще, будет, например, через полгода… Может быть, даже вокруг Квинси Промеса нужно строить команду… В общем, ничего непонятно.

Португалия выглядит более монолитным, более понятным коллективом, у которого есть ярко выраженный лидер. И этот лидер готов вытягивать команду даже в ничего нерешающих матчах. Поэтому здесь я ставлю на Португалию, и думаю, что эта сборная забьет уже в первом тайме.