Юная фигуристка Щербинки стала победительницей открытого турнира

Фото: официальный сайт ДЮСШ «Стерх»

Воспитанница Детско-юношеской спортивной школы «Стерх» Арина Калугина стала победительницей Открытого турнира по катанию на конька «Кубок великих тренеров», которые прошли 24 и 25 марта. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения дополнительного образования.

Соревнования состоялись на площадке ледового дворца «Мечта». Организатором турнира стало Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 имени Александра Гомельского.

Арина Калугина выступила в категории третьего юношеского разряда, среди самых юных спортсменов.