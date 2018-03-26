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Юная фигуристка Щербинки стала победительницей открытого турнира
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Юная фигуристка Щербинки стала победительницей открытого турнира 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт ДЮСШ «Стерх»
Воспитанница Детско-юношеской спортивной школы «Стерх» Арина Калугина стала победительницей Открытого турнира по катанию на конька «Кубок великих тренеров», которые прошли 24 и 25 марта. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения дополнительного образования.
Соревнования состоялись на площадке ледового дворца «Мечта». Организатором турнира стало Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 имени Александра Гомельского.
Арина Калугина выступила в категории третьего юношеского разряда, среди самых юных спортсменов.
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