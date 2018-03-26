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На Живописной проведут заплывы в ледяной воде
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На Живописной проведут заплывы в ледяной воде 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
На Живописной 1 апреля пройдут соревнования на Кубок Москвы по зимнему плаванию имени Владимира Гребенкина, посвященные трехлетию клуба «Моржи столицы».
— Гостей ждет спортивный праздник с заплывами в ледяной воде. Соревнования будут проводиться в пяти возрастных группах: дети до 16 лет и новички, пловцы 16-35 лет, 36-45 лет, 46 лет и старше, а также парапловцы и ветераны (70 лет и старше). Соревнования предполагается провести в проруби в соответствии с прогнозами погоды. В случае резкого потепления и быстрого таяния льда состоятся заплывы на открытой воде, — сообщили организаторы.
Всем участникам соревнований будет предложено горячее питание после заплывов, мобильная баня-бочка на берегу для согрева, теплые раздевалки. Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и медалями. Безопасность соревнований обеспечивает МЧС Росси по г. Москве.
Адрес проведения: улица Живописная, д. 50 (зимний пляж в районе Строгинского моста). Начало в 10.00. Подробнее по телефону 8 (915) 188-21-08. (ео)
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