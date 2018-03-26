В Тюмени пройдет чемпионат области по сноуборду

В эти выходные в областной столице состоится чемпионат Тюменской области по сноуборду. Соревнования пройдут 31 марта — 1 апреля на Воронинских горках. Чемпионат пройдет в дисциплинах «слалом» и «слоупстайл». В первой сноубордисты должны выполнить серию акробатических прыжков на различных трамплинах и предприятиях. А на второй дисциплине спортсмены будут спускаться по параллельным трассам с установленными на них флагами синего и красного цвета. Побеждает тот, кто быстрее преодолел дистанцию и не нарушил правила прохождения трассы. — Вход на чемпионат будет открыт для всех желающих. У нас до сих пор ведется прием заявок от спортсменов на участие в соревнованиях. Обычно они приходят в самый последний момент, поэтому пока точное количество участников сказать трудно, но их будет много — рассказали в пресс-службе Союза экстремальных видов спорта. Ранее, 23 февраля, на тюменской набережной проходили этап Кубка России по сноуборду. Специально для этого на набережной даже построили трамплин, имитирующий крутой склон. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.