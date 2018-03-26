Совместная комиссия РФС и РФПЛ проверит газон пермского стадиона «Звезда»

МОСКВА, 26 марта. / ТАСС /. Проверка газона пермского стадиона «Звезда» будет проведена совместной комиссией Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) после получения письма от ФК «Амкар» об устранении всех замечаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФПЛ.

"В соответствии с пунктом 10.5 регламента чемпионата России по футболу руководство клуба «Амкар» в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24-го тура российского первенства с «Локомотивом». Проверка газона пермского стадиона «Звезда» будет проведена совместной комиссией РФС и РФПЛ после получения письма от футбольного клуба «Амкар» об устранении всех замечаний", — сообщили в пресс-службе РФПЛ.

Матч 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» из-за плохого состояния искусственного газона был перенесен с пермского стадиона «Звезда» на домашнюю арену московской команды. Игра пройдет в субботу 31 марта.