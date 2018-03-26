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Булавин: большое количество травм у сборной России навалилось не вовремя
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Булавин: большое количество травм у сборной России навалилось не вовремя 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал высокий уровень травмированности игроков сборной России в интервью "Газете.Ru".
"Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане", — сказал эксперт.
Булавин также отметил, что большое количество травмированных игроков в сборной появилось не вовремя.
"Я даже не могу предположить, кого Черчесов поставит в центр поля. Большое количество травм навалилось очень не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, — это очень большая проблема", — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко навестил аргентинского защитника Эмануэля Маммана и российского форварда Александра Кокорина, проходящих лечение после травмы.
Полный текст интервью с бывшим игроком «Зенита» можно прочитать здесь.
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