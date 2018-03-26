Булавин: большое количество травм у сборной России навалилось не вовремя

"Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане", — сказал эксперт.

Булавин также отметил, что большое количество травмированных игроков в сборной появилось не вовремя.

"Я даже не могу предположить, кого Черчесов поставит в центр поля. Большое количество травм навалилось очень не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, — это очень большая проблема", — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко навестил аргентинского защитника Эмануэля Маммана и российского форварда Александра Кокорина , проходящих лечение после травмы.

Полный текст интервью с бывшим игроком «Зенита» можно прочитать здесь.