Булавин: большое количество травм у сборной России навалилось не вовремя 

Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал высокий уровень травмированности игроков сборной России в интервью "Газете.Ru".
"Я думаю, что сборная сделала выводы из поражения от Бразилии, и теперь мы увидим улучшение игры в оборонительном плане", — сказал эксперт.
Булавин также отметил, что большое количество травмированных игроков в сборной появилось не вовремя.
"Я даже не могу предположить, кого Черчесов поставит в центр поля. Большое количество травм навалилось очень не вовремя. В преддверии матча с Францией можно сказать, что выбыла половина сборной, — это очень большая проблема", — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко навестил аргентинского защитника Эмануэля Маммана и российского форварда Александра Кокорина, проходящих лечение после травмы.
Полный текст интервью с бывшим игроком «Зенита» можно прочитать здесь.