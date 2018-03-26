Роналдиньо: «Я всегда старался оказать на Месси хорошее влияние»

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо опроверг информацию о том, что в 2008 году он покинул клуб якобы из-за плохого влияния на молодого Лионеля Месси

"Не надо верить всем историям, которые пишут про Месси. Я всегда старался оказать на него хорошее влияние. Я чувствовал опеку со стороны Роналдо и хотел таким же образом поддержать Месси. Он всегда вел себя стеснительно, однако играл фантастически. Мы были дружны с его семьей. Я знал, что он лучший игрок, чем я", — приводит слова Роналдиньо FourFourTwo.