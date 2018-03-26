Роналдиньо: «Знал, что Месси лучший игрок, чем я, и старался его опекать»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо опроверг истории о том, что покинул клуб в 2008 году из-за своего плохого влияния на Лионеля Месси

”Все эти истории про Месси — неправда. Не надо верить всему, что читаете. Я всегда старался оказать на него хорошее влияние, сделать то, что Роналдо сделал для меня. Я чувствовал опеку Роналдо и хотел, чтобы Месси чувствовал то же самое. Он всегда был стеснительным, но играл фантастически. Мы жили на одной улице и у нас с его семьей были фантастические отношения. Я знал, что он лучший игрок, чем я”, — цитирует Роналдиньо FoutFourTwo.