Спортивное стрельбище планируют открыть в Кленовском

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На территории Спортивного клуба «Русь» планируется открыть биатлонное стрельбище. Об этом 23 марта рассказал тренер секции биатлона в СК Анатолий Ломанов.

— На этой неделе состоится разговор с главой администрации поселения Кленовское Алаудином Чигаевым. На встрече мы обсудим инициативу по установке тренировочного стрельбища для наших биатлонистов. Оно будет рассчитано на 20 коридоров. Думаю, что проект одобрят, — поделился Анатолий Ломанов.

Он отметил, что тренировочная база позволит проводить более серьезную подготовку спортсменов. Кроме этого, стрельбище поднимет популярность биатлона среди жителей Кленовского.