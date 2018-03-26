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Спортивное стрельбище планируют открыть в Кленовском
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Спортивное стрельбище планируют открыть в Кленовском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Спортивного клуба «Русь» планируется открыть биатлонное стрельбище. Об этом 23 марта рассказал тренер секции биатлона в СК Анатолий Ломанов.
— На этой неделе состоится разговор с главой администрации поселения Кленовское Алаудином Чигаевым. На встрече мы обсудим инициативу по установке тренировочного стрельбища для наших биатлонистов. Оно будет рассчитано на 20 коридоров. Думаю, что проект одобрят, — поделился Анатолий Ломанов.
Он отметил, что тренировочная база позволит проводить более серьезную подготовку спортсменов. Кроме этого, стрельбище поднимет популярность биатлона среди жителей Кленовского.
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