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Спортсмены из клуба «Комбат» поучаствуют в соревнованиях в школе №1273
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Спортсмены из клуба «Комбат» поучаствуют в соревнованиях в школе №1273 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Юные спортсмены клуба «Комбат» из района Арбат поучаствуют в состязаниях по армейскому рукопашному бою. Соревнования пройдут 24 и 25 марта в школе №1273. В первый день боев будут участвовать дети из младшей группы, которым от 6 до 11 лет. На следующий — из старшей возрастной категории, 12-17 лет. Победителей наградят медалями и сувенирами. Директор клуба «Комбат» Владимир Шаманин рассказал о том, что все желающие смогут поболеть за участников. В последний раз подобный турнир прошел 2 марта. Посмотреть на рукопашный бой можно в спортивном зале школы по адресу: улица Академика Капицы, дом 14А. Первенства начнутся в 16:00.
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