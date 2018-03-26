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Молодежная палата Филимонковского провела игру «Что? Где? Когда?»
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Молодежная палата Филимонковского провела игру «Что? Где? Когда?» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Где? Когда?. Фото: архив
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в Центре культуры и спорта «Филимонковское». Организаторами мероприятия выступили представители Молодежной палаты поселения и сотрудники ЦКиС.
В игре приняли участие шесть команд. Четыре из них заняли призовые места.
— Все сборные показали себя хорошо. Игра была насыщенная, интересная, — поделился председатель Молодежной палаты поселения Филимонковское Василий Луцик.
Первой стала команда отдела культуры ЦКиС. Второе место завоевали представители администрации поселения Филимонковское. Бронзовыми призерами, заработав равное количество очков, стали команды Молодежной палаты и сотрудников Психоневрологического интерната.
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